Warntag ist in Bayern nicht ganz störungsfrei verlaufen

München: Der Probealarm für Krisenfälle hat am Vormittag offenbar nicht überall in Bayern funktioniert. Die digitalen Warnungen auf Mobiltelefonen verliefen weitgehend erfolgreich, aber nicht ganz störungsfrei, sagte Innenminister Herrmann in einer ersten Bilanz. Vereinzelt sei es zu Verzögerungen gekommen. Die Erfahrungen vor Ort würden nun detailliert erhoben und ausgewertet, so Herrmann. Gleichzeitig forderte er vom Bund, mehr in Sirenen zu investieren. Im Rahmen eines großangelegten Warntages waren gegen 11 Uhr Sirenen in den Städten und Gemeinden aufgeheult, die welche besitzen. Außerdem gingen Warnungen auf Handys ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 15:00 Uhr