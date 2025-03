Warntag in Bayern und drei weiteren Bundesländern

München: In vier Bundesländern findet heute ein Warntag statt. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heulen dazu am Vormittag die Sirenen – zudem werden Warn-Apps wie Nina oder Katwarn ausgelöst und Menschen via Cell Broadcast auf den Probealarm aufmerksam gemacht. Mit diesem Mobilfunkdienst werden Warnnachrichten direkt auf das Handy gesendet, ohne dass eine eigene App dafür notwendig ist. Hintergrund des Aktionstages ist es, Bürger zu sensibilisieren und die technische Warninfrastruktur zu testen. In Bayern gab es zuletzt im September 2024 im Rahmen des bundesweiten Warntages einen Probe-Alarm. Dieser war nach Einschätzung von Innenminister Herrmann (CSU) weitgehend störungsfrei verlaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2025 04:00 Uhr