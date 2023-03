Warnstreiks treffen München bei Nahverkehr und Müll

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute und morgen fahren U-Bahn, Tram und viele Busse in der Landeshauptstadt wegen eines Warnstreiks erstmal nicht. Ob das den ganzen Tag so bleibt und wieviele Mitarbeiter sich an den Streik-Aktionen tatsächlich beteiligen, ist noch nicht absehbar. Ausgenommen von dem Ausstand der Gewerkschaft Verdi sind die S-Bahn sowie Regionalbahnen und viele Busse. Morgen soll der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auch auf andere Städte ausgeweitet werden, etwa auf Nürnberg, Augsburg und Bamberg. Ziel der Aktion ist es, für die Mitarbeiter ein deutliches Lohnplus zu erreichen sowie die Angleichung an den Flächentarifvertrag. Warnstreiks gibt es außerdem bei der Müllabfuhr und den Stadtwerken, heute in Augsburg und für zwei Tage auch in München. Insbesondere in München will Verdi darauf aufmerksam machen, dass es für die Beseitigung des Abfalls der schnell wachsenden Stadt zu wenig Personal gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 08:00 Uhr