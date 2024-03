Warnstreiks sorgen für Probleme im Flugverkehr

Frankfurt am Main: Auf Verspätungen und Ausfälle müssen sich ab heute auch Passagiere der Lufthansa einstellen. Um vier Uhr beginnt der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Airline aufgerufen hat. Dieser Ausstand soll bis Samstagfrüh dauern. An inzwischen drei Flughäfen hat Verdi auch die Luftsicherheitskräfte zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Frankfurt am Main, Hamburg und ohne Vorwarnung auch der Flughafen Köln/Bonn, wie am späten Abend bekannt wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 02:00 Uhr