Warnstreiks sorgen für ehebliche Einschränkungen für Passagiere von Bahn und Airlines

Berlin: Die Bahn und die Flughäfen in Deutschland bereiten sich auf den morgigen Streiktag vor. Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL rief Bahnsprecher Stauß die Fahrgäste dazu auf, sich vorab zu informieren, welche Züge fahren. Er kündigte einen Notfahrplan an mit mehr Waggons im Fernverkehr. Auch bei den Regionalzügen soll es demnach ein abgespecktes Angebot geben. Die Münchner S-Bahn will ihre Linien stündlich bedienen. Parallel zum Ausstand der Lokführer wird es auch großflächige Streiks an den Flughäfen geben. Dort hat die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa zum Arbeitskampf aufgerufen. Parallel streiken in Frankfurt und Hamburg die Sicherheitskräfte, so dass auch Passagiere anderer Fluglinien betroffen sind. In Frankfurt werden morgen keine Flugzeuge starten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 14:00 Uhr