Warnstreiks sorgen für Behinderungen im Flugverkehr

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind viele Verbindungen an deutschen Flughäfen gestrichen worden. In Hamburg fielen alle Starts aus, weil es den ganzen Tag keine Passagier-Kontrollen gibt. Am Hauptstadtflughafen BER sei der Flugverkehr sehr eingeschränkt, sagte ein Verdi-Sprecher. Der Frankfurter Flughafen rief Passagiere auf, nicht anzureisen, weil sie ihre Flüge wegen der fehlenden Kontrollen nicht erreichen können. Die Flughäfen München und Nürnberg werden nicht bestreikt; viele Inlandsverbindungen sind aber auch dort gestrichen. - Verdi fordert von den Luftsicherheitsunternehmen einen Euro mehr pro Stunde und weniger regionale Lohnunterschiede. Die fünfte Verhandlungsrunde ist am Donnerstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 09:00 Uhr