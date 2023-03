Warnstreiks sind in zahlreichen bayerischen Städten laufen

Meldungsarchiv - 21.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In mehreren bayerischen Bezirken sind die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi angelaufen. Die Rede ist von einem "Großstreiktag" im öffentlichen Dienst. Zehntausende Beschäftigte sollen die Arbeit niederlegen. Besonders betroffen ist diesmal die Landeshauptstadt München, wo Kindertagesstätten, Behinderteneinrichtungen, Kliniken, die Stadtsparkasse, die Stadtwerke und zahlreiche Ämter bestreikt werden. Der öffentliche Nahverkehr läuft in München normal, dafür sind in Regensburg und Bayreuth die Buslinien betroffen. In vielen Städten legen die Mitarbeiter von Kliniken, Kindertagesstätten und der Müllabfuhr die Arbeit nieder. Eine Übersicht über den Streiktag finden Sie bei uns im Internet oder in der BR24-App.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2023 10:00 Uhr