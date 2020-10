Warnstreiks legen vielerorts Berufsverkehr lahm

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Berufsverkehr kommt es heute früh wegen der Warnstreiks in Bayern wieder zu Behinderungen. Vor allem die Busfahrer sind zum Arbeitskampf aufgerufen. In Augsburg beispielsweise kommt nach Angaben der Stadtwerke der Nahverkehr bis in den Nachmittag fast vollständig zum Erliegen. In Nürnberg ist auch die U-Bahn vom Streik betroffen, dort gibt es auch keinen Notverkehr. Außerdem ruft die Tarifunion im Beamtenbund zum Ausstand auf, betroffen sind dadurch auch Straßenmeistereien und Bauhöfe, zum Beispiel in den Landkreisen Starnberg, Ebersberg, Miesbach und Wolfratshausen-Bad Tölz. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 08:00 Uhr