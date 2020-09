Warnstreiks legen Nahverkehr in Bayern lahm

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr macht die Gewerkschaft Verdi heute massiv Druck in den laufenden Tarifverhandlungen. In Bayern sind alle größeren Städte betroffen. Seit heute Morgen fahren Busse und Bahnen gar nicht oder nur eingeschränkt. Für Schüler und Pendler bedeutet das sowohl auf dem Hin-, als auch dem Rückweg erhebliche Behinderungen und Wartezeiten. Der Streik endet in den meisten Städten um 18 Uhr, in Nürnberg erst morgen früh um 1 Uhr. Auch danach wird es aber wohl noch zu Verzögerungen kommen. Mit den Streiks will die Gewerkschaft für die insgesamt etwa 87.000 Beschäftigten einen bundesweiten Tarifvertrag für den ÖPNV sowie mehr Geld durchsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 17:00 Uhr