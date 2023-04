Warnstreiks in Verkehrsbetrieben am Mittwoch - auch Aschaffenburg betroffen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Nachts weiter Schauer bei 6 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend einzelne Schauer und Gewitter, zwischendurch auch kurze sonnige Abschnitte, sehr lebhafter Wind. In der Nacht weitere Schauer, Abkühlung auf 6 bis 2 Grad. Morgen trüb, gebietsweise Regen, im Tagesverlauf etwas freundlicher. Am Mittwoch und Donnerstag meist nur in Alpennähe etwas Regen. Sonst bewölkt mit freundlichen Abschnitten, am Donnerstag auch längerer Sonnenschein bei 12 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2023 18:15 Uhr