Warnstreiks in Kitas und Behinderteneinrichtungen gehen weiter

München: In Bayern werden heute wieder die kommunalen Kitas und Behinderteneinrichtungen bestreikt. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben die Beschäftigten im laufenden Tarifstreit abermals aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind unter anderem die Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Forchheim. Morgen dann sind vor allem Kitas, Horte, Sozialämter und die Behindertenhilfe im Süden betroffen - etwa in Augsburg, Kempten, München und Ingolstadt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem mehr Geld und eine Aufwertung der Tätigkeiten im Erziehungs- und Sozialwesen. Die nächste Tarifrunde beginnt in fünf Tagen.

