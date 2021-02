Warnstreiks in der Textilindustrie in Bayern

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: 22.000 Beschäftigte aus 150 bayerischen Textilunternehmen sind ab heute zu Warnstreiks aufgerufen. Die IG Metall plant in dieser Woche Aktionen an sieben Standorten. Ein Drittel der Firmen liefert Produkte für Autobauer - sie eröffnen die Streikwoche. Auftakt ist heute in Wackersdorf bei SGL Carbon. Morgen dann trifft es zwei Zulieferer von Audi in Ingolstadt. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent, mindestens aber 100 Euro mehr im Monat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 09:45 Uhr