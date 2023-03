Warnstreiks in Bayern und im Bund sorgen für Behinderungen

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen weiterer Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gibt es heute in vielen bayerischen Städten erhebliche Behinderungen. In München fahren schon den zweiten Tag in Folge so gut wie keine U-Bahnen, keine Trambahnen und auch nur ein Teil der Busse. Im Verkehrsraum Nürnberg sind auch Erlangen, Fürth, Bamberg und Schweinfurt betroffen. Insgesamt hat die Gewerkschaft Verdi in acht Städten die Beschäftigten des ÖPNV aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, darunter auch in Augsburg, Regensburg und Ingolstadt. Die Streiks im bayerischen Nahverkehr sind Teil einer bundesweiten Aktion. Außerdem findet heute der globale Protesttag der Klimabewegung Fridays for Future statt, an dem sich auch Verdi beteiligen will. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, sagte zur Begründung, es gebe ein gemeinsames Interesse für einen massiven Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs.

