Warnstreiks in Bayern führen zu Beeinträchtigungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Ford streicht tausende Stellen - 2.300 in Deutschland

Köln: Der US-Automobilkonzern Ford will in den kommenden drei Jahren 3.800 Stellen in Europa abbauen, davon 2.300 in Deutschland. Betroffen sind die Werke Köln und Aachen. Ziel sei eine schlankere, wettbewerbsfähigere Kostenstruktur, erklärte Ford-Europa-Chef Sander. Das Unternehmen bereite den Umbau seiner Organisation und seiner Produktpalette vor, um in einer stark vom Wettbewerb geprägten Region bestehen zu können. In Deutschland werden 1.700 Stellen in der Produktion und 600 in der Verwaltung gestrichen. Ford Deutschland beschäftigt derzeit rund 20.000 Mitarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 14:00 Uhr