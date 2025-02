Warnstreiks in bayerischen Kommunen gehen weiter

München: Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern fort. Heute sind unter anderem Kitas in Ingolstadt und den umliegenden Landkreisen betroffen. In Würzburg sollen unter anderem Nahverkehr und Müllabfuhr bestreikt werden. Auch bei der Stadt Augsburg und den Stadtwerken dort gilt ein Aufruf, die Arbeit niederzulegen. Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber eine Lohnerhöhung von 350 Euro für die Beschäftigten. Außerdem soll es höhere Zuschläge für besonders belastende Arbeit oder ungünstige Arbeitszeiten geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 04:00 Uhr