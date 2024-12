Warnstreiks im Paketdienst in Bayern werden ausgeweitet

München: In der Speditions- und Logistikbranche in Bayern kommt es ab heute Nacht erneut zu Warnstreiks. Das hat der BR von der Gewerkschaft Verdi erfahren. Die hatte zuvor die dritte Tarifrunde mit den Arbeitgebern in Ascheim bei München unterbrochen. Jetzt sollen vor allem Kurier-, Express- und Paketdienste auf der Streikliste stehen - darunter FedEx, DPD, UPS und Hermes, nicht aber der Marktführer DHL. Dort gilt ein anderer Tarifvertrag. Die Gewerkschaft rechnet mit Folgen im Weihnachtsgeschäft. Die Aktionen sind geplant bis zum 23.Dezember. Außer, es sollte ein neues Angebot der Arbeitgeber geben. Der Landesverband Bayerischer Spediteure hatte sein Angebot heute erhöht - auf sechs Prozent in zwei Schritten plus einer Einmalzahlung von 780 Euro - allerdings für 25 Monate. Das ist der Gewerkschaft angesichts der langen Laufzeit zu wenig.

