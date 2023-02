Warnstreiks im öffentlichern Dienst führen zu Behinderungen

Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommt es in vielen bayerischen Regionen zu Einschränkungen. In Würzburg etwa stehen die Straßenbahnen den ganzen Tag über still, Buslinien dagegen werden nur teilweise bestreikt. Im Mainfranken-Theater fallen die Vorstellungen aus. In Augsburg und im Markt Mering beteiligen sich Beschäftigte in der Verwaltung und in den Kliniken an den Warnstreiks. Das gilt auch für Ansbach und Hof. Im Raum Aschaffenburg kann es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommen. In Niederbayern sind die Schifffahrtsämter geschlossen. Vereinzelt sind auch Kitas betroffen, die Eltern wurden aber laut der Gewerkschaft Verdi rechtzeitig informiert. Zu den Aktionen hat die Gewerkschaft aufgerufen, um Druck in den Tarifverhandlungen zu machen. Sie fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber einen Zuschlag von 500 Euro pro Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 08:00 Uhr