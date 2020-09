Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sind fast überall beendet

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein bundesweiter Warnstreik hat heute den öffentlichen Nahverkehr auch in fast allen größeren Städten in Bayern lahmgelegt. Schüler und Berufstätige mussten längere Wartezeiten in Kauf nehmen oder aufs Auto, Taxi oder Fahrrad umsteigen. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen blieben vielerorts in den Depots. Warnstreiks gibt es auch morgen in Bayern, dann ist wieder der öffentliche Dienst betroffen. Aktionen sind unter anderem in Krankenhäusern in Regensburg, Nürnberg, Landshut, Bayreuth, Ingolstadt und München geplant. In Niederbayern steigt jetzt auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in die Warnstreiks ein. Die Behörde hat Standorte in Passau, Deggendorf und Straubing.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 21:00 Uhr