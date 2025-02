Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen auch heute Bayern

Ingolstadt: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen macht Verdi weiter Druck. Die Gewerkschaft ruft heute in mehreren Regionen zu Warnstreiks auf - auch in Bayern. In und um Ingolstadt zum Beispiel soll der gesamte öffentliche Dienst die Arbeit niederlegen. In Freising könnten Kitas, das Jobcenter und weitere Behörden betroffen sein. Außerdem sind die Bayreuther Stadtverwaltung betroffen - sowie die Müllabfuhr und Wertstoffhöfe in Aschaffenburg. Morgen und übermorgen trifft es dann den Münchner Flughafen. Verhandelt werden soll im öffentlichen Dienst wieder Mitte März.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2025 05:00 Uhr