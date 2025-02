Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern gehen weiter

München: In Bayern haben sich mehr als 7.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an den Warnstreiks beteiligt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Aktionen sollen nächste Woche trotz der Ferien fortgesetzt werden. Am Donnerstag und Freitag will Verdi die Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen aufrufen, die Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks sind Teil der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Die zweite Verhandlungsrunde hat bisher keine Einigung gebracht. Weitere Aktionen sind nicht ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2025 15:15 Uhr