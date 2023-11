Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern

München: In zahlreichen öffentlichen Einrichtungen in Bayern soll es heute Warnstreiks geben. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi, die für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder Gehaltserhöhungen von 10,5 Prozent fordert. Betroffen sind vor allem die Hochschulen - etwa in Bamberg, Bayreuth und Erlangen-Nürnberg. In Augsburg ist am Mittag eine Kundgebung am Haupteingang vor der Mensa geplant. Aber auch bei den Staatstheatern, den Staatsgemäldesammlungen und der Schlösserverwaltung soll es Arbeitsniederlegungen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 07:00 Uhr