Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter

Hannover: Vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi für heute zu neuen Warnstreiks auf. Deutschlandweit können dabei Müllabfuhren, Energieversorger und kommunale Einrichtungen betroffen sein. In Augsburg und im Allgäu sind nahezu alle kommunalen Bereiche betroffen, in Ingolstadt wird das Klinikum bestreikt. Die zentrale Streik-Kundgebung findet am Mittag in Hannover statt. Hier werden bis zu 15.000 Teilnehmende erwartet. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern für die rund zweieinhalb Millionen angestellten Beschäftigten unter anderem acht Prozent mehr Geld sowie zusätzlich drei freie Tage und höhere Schichtzulagen. Die Arbeitgeber, also Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, haben noch kein Angebot vorgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2025 01:00 Uhr