Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter

Nürnberg: Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus. In Nürnberg sind voraussichtlich viele kommunale Kitas zu. Die Fahrzeuge von Müllabfuhr und Straßenreinigung bleiben bis Freitag im Depot. Auch in Regensburg bleiben die Mülltonnen stehen. Dort streiken die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr und des Recyclinghofs. In Augsburg legen die Beschäftigten des Uniklinikums die Arbeit nieder. In Aschaffenburg sind es die Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Stadtwerken. Außerdem wird laut Verdi in München, Rosenheim und Bamberg gestreikt. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem eine Tariferhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 06:00 Uhr