Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen weiter

Nürnberg: Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in ganz Bayern weiter. In Mittel- und Oberfranken sind unter anderem Fürth, Nürnberg, Erlangen, Hof und Forchheim betroffen. In Erlangen könnten die Kitas geschlossen bleiben. Auch in Hof wird im Landratsamt und auf dem Bauhof gestreikt, weshalb manche Mülltonnen voll bleiben könnten. In Forchheim sind unter anderem die Beschäftigten des Klinikums und der Lebenshilfe Werkstätten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Gestreikt werden soll außerdem an den Kliniken Südostbayern etwa in Berchtesgaden und Traunstein. Verdi und der Beamtenbund fordern acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber ein Plus von 350 Euro im Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 10:00 Uhr