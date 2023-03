Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen auch in Bayern weiter

Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft Verdi in Bayern zu weiteren Warnstreiks auf. In der Landeshauptstadt bleiben teilweise auch Kindertagesstätten geschlossen. Vor allem Azubis und Praktikanten sind zum Protest aufgerufen. In Nürnberg findet zur Stunde eine zentrale Kundgebung statt. Die Protestierenden ziehen vom Willy-Brand-Platz zum Kornmarkt. Morgen und übermorgen wird dann in erster Linie der Nahverkehr bestreikt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 12:00 Uhr