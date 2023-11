Warnstreiks im Öffentlichen Dienst beginnen in drei Bundesländern

Hamburg: In der Tarifrunde für die Beschäfigten der Bundesländer hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten größeren Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin sollen unter anderem Mitarbeiter von Schulen und Hochschulen, Bezirksämtern, Jobcentern, der Straßenbauverwaltung und Feuerwehren die Arbeit niederlegen. Verdi fordert für die gut 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr. - Die Tarifverhandlungen begannen Ende Oktober, zwei Gesprächsrunden verliefen ergebnislos. Für Anfang Dezember ist in Potsdam eine dritte Verhandlungsrunde vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 13:00 Uhr