Warnstreiks im Nahverkehr drohen ab Dienstag bundesweit

Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in öffentlichen Verkehrsbetrieben für Dienstag zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Die stellvertetende Chefin, Behle, sagte, die Arbeitsniederlegungen sollten ein deutliches Signal setzen. Ihre Gewerkschaft versuche seit dem Frühjahr, mit den rund 130 Arbeitgebern Verhandlungen zu beginnen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber weigere sich jedoch, überhaupt Gespräche zu führen. Hauptforderung von Verdi ist vor allem ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Die Spartentarifverträge der Branche hätten sich in den Bundesländern stark auseinanderentwickelt. In Bayern gab es schon heute in mehreren Städten Warnstreiks bei Busunternehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 13:00 Uhr