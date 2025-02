Warnstreiks führen zu Flugausfällen in NRW

Düsseldorf: An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf werden wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst zahlreiche Verbindungen gestrichen oder verschoben. In Köln beginnt der eintägige Ausstand um 21 Uhr 30, in Düsseldorf morgen Früh um 3 Uhr. Passagiere sollen sich vor der Anreise bei Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zum Status ihres Fluges informieren. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Hintergrund des eintägigen Streiks ist der aktuelle Tarifkonflikt für Beschäftigte bei Bund und Kommunen. Am Dienstag war die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen, die nächste soll am 14. März stattfinden.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 23.02.2025 20:00 Uhr