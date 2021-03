Warnstreiks der IG Metall werden vor dem Wochenende verstärkt

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die IG Metall will ihre Warnstreiks heute in Bayern noch einmal verschärfen. Insgesamt 51 Betriebe werden stundenweise bestreikt, betroffen sind vor allem Automobilzulieferer. Der Arbeitgeberverband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie hatte die Aktionen angesichts der Krise als völlig unverständlich bezeichnet. Derzeit ist unklar, wann beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 10:45 Uhr