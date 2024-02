Warnstreiks beim Lufthansa-Bodenpersonal haben begonnen

München: Am Abend hat der von der Gewerkschaft Verdi initiierte Warnstreik beim Bodenpersonal der Lufthansa begonnen. Techniker, Informatiker und Logistiker sind aufgerufen, für einen Tag die Arbeit niederzulegen. Morgen früh sollen sich dann die Beschäftigten in passagiernahen Bereichen anschließen, also zum Beispiel beim Check-In. Am Münchner Flughafen starten die meisten Verbindungen am Abend noch regulär, einzelne Flüge wurden aber bereits annulliert. Morgen fallen dann voraussichtlich 80 bis 90 Prozent der Lufthansa-Flüge aus. Die betroffenen Passagiere sollen per Mail oder über die Lufthansa-App informiert werden. Laut Verdi endet der Warnstreik am Mittwochmorgen um 7:10 Uhr. An diesem Tag gehen auch die Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen weiter.

