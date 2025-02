Warnstreiks bei der Post und im öffentlichen Dienst treffen Bayern

München: Die Warnstreiks bei der Post gehen weiter. In Bayern sind heute 40 Standorte betroffen - darunter München, Nürnberg, Bamberg, Regensburg und Memmingen. Nach Gewerkschaftsangaben handelt es sich um Stützpunkte, von denen vor allem Pakete verteilt werden. Verdi fordert sieben Prozent höhere Einkommen und mehr freie Tage. Die Post will in der nächsten Verhandlungsrunde ein erstes Angebot vorlegen. Auch im Öffentlichen Dienst im Freistaat gibt es heute Warnstreiks. Verdi plant Aktionen in Marktredwitz, Arzberg, Wunsiedel, Selb und Sulzbach-Rosenberg. Betroffen sind Stadtverwaltungen, Landratsämter und Kliniken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 07:00 Uhr