Warnstreiks bei der Post in Bayern werden ausgeweitet

München: Im Tarifstreit mit der Deutschen Post weitet die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks aus. In Bayern sind rund 2.000 Kräfte bei der Zustellung von Briefen und Paketen an 80 Standorten aufgerufen - unter anderem in den Großräumen München und Nürnberg, in Landsberg, Regensburg oder Coburg. Bei Verdi geht man davon aus, dass etliche Sendungen erst morgen oder am Samstag zugestellt werden können. Laut Post halten sich die Folgen der Aktionen bisher in Grenzen, die Streikbereitschaft sei nicht so hoch. Das sieht die Gewerkschaft anders. Ihr Ziel sei schon mit Blick auf die laufende Briefwahl nicht gewesen, alles lahmzulegen. Am 12. und 13.Februar wird für die bundesweit rund 170.000 Kräfte weiterverhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 06:00 Uhr