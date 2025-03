Warnstreiks bei der Post in Bayern gehen weiter

München: Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post gehen die Warnstreiks weiter: Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an etwa 100 Zustellstützpunkten in Bayern aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Besonders betroffen sind dabei laut Verdi die Regionen Straubing, Nürnberg, Würzburg, Augsburg sowie München und Umgebung. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten und Auszubildenden bei der Post unter anderem sieben Prozent mehr Lohn. Die Post bietet ein Plus um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent. Am Montag soll weiterverhandelt werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 01.03.2025 07:00 Uhr