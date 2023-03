Warnstreiks an vier Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Meldungsarchiv - 17.03.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Düsseldorf: Erneut müssen sich zehntausende Passagiere wegen Warnstreiks an vier deutschen Airports auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind. Rund 680 Flüge sollen laut Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen ausfallen. Mit dem Streik will Verdi den Druck im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst erhöhen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern monatlich 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. Die nächste Tarifrunde ist für Ende März geplant.

17.03.2023 09:45 Uhr