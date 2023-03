Warnstreiks an vier Flughäfen

Meldungsarchiv - 17.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Düsseldorf: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden begonnen. In Stuttgart wurden für heute alle Starts und Landungen gestrichen, an den anderen Standorten fallen viele Verbindungen aus. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen rechnet mit insgesamt 680 betroffenen Flügen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent monatlich mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die dritte Tarifrunde soll Ende März stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 09:00 Uhr