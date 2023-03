Warnstreiks an norddeutschen Flughäfen haben begonnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutscher Beitrag gewinnt vier Oscars

Los Angeles: In der Nacht sind in Kalifornien die begehrtesten Filmtrophäen, die Oscars, verliehen worden. Die beiden großen Gewinner waren dabei der deutsche Anti-Kriegs-Beitrag "Im Westen nichts Neues" und das Science-Fiction-Epos "Everything Everywhere All at Once". Der Preis für den besten ausländischen Film ging an die Deutschen, bester Film wurde dagegen "Everything Everywhere", für den Daniel Kwan und Daniel Scheinert auch den Regie-Oscar erhielten. Die beste Kamera dagegen ging wieder an James Friend für "Im Westen nichts Neues" - ebenso die Auszeichnung für die Filmmusik und das Produktionsdesign. Beste Hauptdarstellerin wurde Michelle Yeoh in "Everything Everywhere", und der Oscar für die männliche Hauptrolle ging an Brendan Fraser in "The Whale".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2023 06:00 Uhr