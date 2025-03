Warnstreiks an Flughäfen haben begonnen

Flugverkehr in Deutschland ist weitgehend lahmgelegt: Grund sind die Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen, unter anderem auch in München. Allein hier fallen 80 Prozent der Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi will mit der Aktion Druck machen. Sie fordert im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst unter anderem Verdi acht Prozent mehr Geld und mehr freie Tage. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 07:45 Uhr