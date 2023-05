Warnstreik-Ultimatum der EVG an die Bahn endet

Meldungsarchiv - 12.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der 50-stündige Warnstreik bei der Deutschen Bahn ist wohl nicht mehr abzuwenden. Am Mittag ist ein Ultimatum der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft abgelaufen. Die EVG hatte der Bahn bis 12 Uhr Zeit gegeben, ein verbessertes Angebot vorzulegen. Andernfalls bleibe es beim bundesweiten Ausstand von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagabend 24 Uhr. Knackpunkt in den Tarifverhandlungen ist der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro. Die Gewerkschaft will ihn als Basis für alle weiteren Forderungen festschreiben. Bahn und EVG saßen bis in die Nacht hinein zusammen. Die Bahn sah die Forderung der Gewerkschaft anschließend erfüllt. Die EVG sprach hingegen von einem "Scheinangebot".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2023 12:00 Uhr