Warnstreik trifft heute Müllabfuhr in München

Corona-Werte in Deutschland und Österreich erreichen Höchststand

Berlin: Etwa zwei von fünf Menschen in Deutschland machen sich aktuell Sorgen wegen einer Corona-Ansteckung. Laut ARD-Deutschlandtrend ist die Sorge bei den Erwachsenen unter 40 Jahren deutlich größer als bei den über 65-Jährigen. Unzufrieden zeigten sich rund zwei Drittel der Befragten mit den deutschlandweit uneinheitlichen Regeln im Umgang mit der Pandemie. Die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen hat bundesweit einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldet heute mehr als 7.300 Fälle in 24 Stunden. Auch Österreich verzeichnet mit über 1.500 Fällen einen Höchststand. In vier Bezirken in Tirol, dem Salzburger Land und Oberösterreich wurde ein "sehr hohes Risiko" ausgerufen - die höchste Stufe der in Österreich vierfarbigen Corona-Ampel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2020 10:00 Uhr