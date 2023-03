Warnstreik legt weite Teile von Bayerns Verkehrs lahm

Meldungsarchiv - 27.03.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In Bayern sind wegen des Warnstreiks der Zugverkehr und der Öffentliche Nahverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Straßenbahnen, Busse, S- und U-Bahnen fahren entweder gar nicht oder nur stark eingeschränkt. Millionen Berufspendler und Reisende sind betroffen. Im Münchner Flughafen fallen alle geplanten Flüge aus. Am Nürnberger Airport sind nur Rettungsflieger im Einsatz. Schülerinnen und Schüler in Bayern dürfen laut Bildungsminister Piazolo heute zu Hause bleiben - aber nur, falls sie keine Fahrtmöglichkeit haben. Die Gewerkschaft Verdi hatte in allen großen bayerischen Städten zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Damit wollen sie den Druck erhöhen.

