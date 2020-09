Warnstreik legt öffentlichen Nahverkehr lahm

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein bundesweiter Warnstreik hat heute den öffentlichen Nahverkehr in fast allen größeren Städten in Bayern lahmgelegt. Schüler und Berufstätige mussten längere Wartezeiten in Kauf nehmen oder aufs Auto, Taxi oder Fahrrad umsteigen. In München fielen die U-Bahnen aus, die Straßenbahnen und Busse waren nur eingeschränkt unterwegs. In Augsburg waren nur vereinzelt Busse und Straßenbahnen im Einsatz und in Nürnberg fahren Busse noch bis 1 Uhr wie im Nachtbetrieb. Der Warnstreik ging in den meisten Städten um 18 Uhr zu Ende; bis der Betrieb wieder normal läuft, wird es aber wohl noch einige Stunden dauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 18:00 Uhr