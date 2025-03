Warnstreik legt Flugverkehr in Deutschland lahm

Ein Warnstreik legt heute den Flugverkehr in Deutschland lahm: Betroffen sind 13 Flughäfen, unter ihnen die beiden größten deutschen Airport Frankfurt und München. Allein in München fallen 80 Prozent der Verbindungen aus. Auch am Frankfurter Flughafen fallen mehr als 1.000 der geplanten gut 1.100 Starts und Landungen aus. Wie der Flughafen-Betreiber mitteilte, wird heute kein einziges Passagierflugzeug in Frankfurt abheben. Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn. Die Warnstreiks an den Flughäfen sollen 24 Stunden dauern. Am Freitag beginnt die dritte Verhandlungsrunde.

