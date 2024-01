Warnstreik legt Betrieb an deutschen Flughäfen lahm

Frankfurt am Main: Der geplante eintägige Streik beim Sicherheitspersonal wird morgen die deutschen Flughäfen wohl größtenteils lahmlegen. Am Frankfurter Flughafen seien die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs geschlossen, teilte ein Sprecher des Betreibers Fraport mit. Auch an den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Hamburg und Hannover werden alle Abflüge gestrichen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Streik aufgerufen und das mit stockenden Tarifverhandlungen begründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 15:00 Uhr