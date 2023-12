Warnstreik legt Bahnverkehr weitgehend lahm

Berlin: Mit einem bundesweiten Warnstreik legt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer seit gestern Abend weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Der Notfahrplan sei angelaufen, teilte die Bahn am Morgen mit. Rund 80 Prozent des Fernverkehrs seien eingestellt. Im Regionalverkehr gebe es je nach Region große Unterschiede. Bayern ist offenbar stark betroffen, im Fern- und Regionalverkehr, genauso wie bei der S-Bahn im Raum München. Der Streik der GDL dauert bis heute 22 Uhr. Die Gewerkschaft will die 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Die Bahn hofft, den regulären Fahrplan morgen Früh wieder anbieten zu können.

