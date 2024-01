Warnstreik im Personenverkehr bei der Bahn beginnt

Berlin: Die Gewerkschaft der Lokführer hat um 2 Uhr auch im Personenverkehr der Bahn mit einem Warnstreik begonnen. Der Güterverkehr wird bereits seit dem frühen Abend bestreikt. Zuvor war die Deutsche Bahn damit gescheitert, den Arbeitskampf per einstweiliger Verfügung gerichtlich zu verhindern. Der Ausstand soll bis Freitagabend dauern. Solange will die Bahn einen Notfahrplan im Fernverkehr einrichten. Die GdL fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich. Bundesverkehrsminister Wissing rief beide Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. In der Bild-Zeitung mahnte er, man müsse miteinander reden anstatt Menschen durch Stillstand zu blockieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 02:00 Uhr