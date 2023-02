Warnstreik im Öffentlichen Dienst trifft mehrere Bundesländer

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In mehreren Bundesländern laufen seit dem Morgen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Betroffen sind heute Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen, ab morgen soll auch in Baden-Württemberg gestreikt werden. In Nordrhein-Westfalen traf es heute vor allem den Öffentlichen Nahverkehr, aber auch in Kindertagesstätten, Kliniken und bei Müllentsorgern wurde nicht gearbeitet. In Berlin war unter anderem die Stadtreinigung betroffen, aber auch an den Krankenhäusern und den Universitäten rief die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zu Warnstreiks auf. In Hessen trafen die Streiks vor allem die Großstadt Fulda. In Bayern gab es ebenfalls Warnstreiks - hier lag der Schwerpunkt in Schwaben. In Augsburg, Mehring und Meitingen waren Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen im Warnstreik. Viele Einrichtungen blieben geschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2023 14:00 Uhr