Warnstreik im bayerischen Nahverkehr läuft - in München bis morgen früh

Meldungsarchiv - 19.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In Bayern wird heute im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Wer mit U-Bahnen, Trambahnen oder Bussen fahren will, muss in zehn Städten mit Einschränkungen rechnen. In München fährt nur die U6, Trambahnen sind komplett außer Betrieb. In der Landeshauptstadt soll der Warnstreik bis morgen früh dauern. Der ganztägige Verdi-Streikaufruf gilt außerdem für Nürnberg, Passau, Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth. In Augsburg wird nur bis 14 Uhr gestreikt. Nicht betroffen sind die Linien privater Anbieter, Regional- und S-Bahnen. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen, etwa längere Ruhezeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 09:00 Uhr