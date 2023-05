Warnstreik im bayerischen Nahverkehr - in München bis morgen früh

Kurzmeldung ein/ausklappen Festnahmen nach Flaggenmarsch in Jerusalem

Jerusalem: In Israel sind im Zusammenhang mit dem umstrittenen Flaggenmarsch mehrere Menschen festgenommen worden: Ihnen wird vorgeworfen, an gewaltsamen Vorfällen in Ost-Jerusalem und in der Jerusalemer Altstadt beteiligt gewesen zu sein. Rund 20.000 nationalistische Israelis waren gestern Abend mit Flaggen durch die Stadt gezogen - auch durch den muslimischen Teil. Sie erinnern damit an die Eroberung Ost-Jerusalems während des Sechstagekrieges in den 60er-Jahren. Viele Palästinenser sehen den jährlichen Flaggenmarsch als Provokation. Erst seit gut einer Woche herrscht wieder eine weitgehende Waffenruhe - vorher waren an fünf Tagen der Gewalt zwischen Israel und radikalen Palästinensern 35 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2023 10:15 Uhr