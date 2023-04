Warnstreik im Bahnverkehr ist angelaufen

Meldungsarchiv - 21.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der bundesweite Warnstreik im Bahnverkehr hat am frühen Morgen begonnen. Seit drei Uhr sind die Beschäftigten von rund 50 Bahnunternehmen im Ausstand, wie ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bestätigte. Betroffen sind Fern- und Regionalzüge sowie S-Bahnen im ganzen Land. Angesetzt ist der Streik bis 11 Uhr, dann wird zunächst der Regionalverkehr langsam wieder anlaufen. Im Fernverkehr fahren laut Deutscher Bahn erst von 13 Uhr an wieder Züge. Auch im weiteren Tagesverlauf ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Mit dem Streik will die EVG den Druck auf die Tarifverhandlungen erhöhen. Die laufen seit Ende Februar, Ergebnisse sind bisher nicht in Sicht. - Parallel bestreikt die Gewerkschaft Verdi weiter die Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf - und ab heute auch noch die in Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 06:00 Uhr