Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals geht zu Ende

Berlin: Das Bodenpersonal der Lufthansa will heute Früh, gegen sieben Uhr, seinen Warnstreik beenden. Nach Informationen der Airline soll der Flugplan danach wieder weitgehend störungsfrei laufen. Gestern waren wegen des Streiks hunderte Verbindungen ausgefallen, etwa 100.000 Passagiere waren betroffen. Heute gibt es eine neue Chance auf eine Verhandlungslösung: In Frankfurt am Main und in Berlin kommen Vertreter der Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern der Lufthansa und der privaten Unternehmen der Luftsicherheit zusammen. Verdi verlangt für die mehr als 20.000 Bodenbeschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld, außerdem eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 05:00 Uhr